PHP заказ статьи через API

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки134 просмотра

На известном сервисе бирже контента есть собственное API http://doc.copylancer.ru/

Нужно реализовать 1. Заказ статьи. 2. Проверку статуса выполнения заказа. 3. Отмена заказа. 4. Выгрузить результат. 5. Отправить на доработку. 6. Принять работу.

В виде 6 функций. И сделать простейший пример их использования. Доступ к аккаунту предоставлю разработчику либо можете завести свой.

PHP
9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$10
1 день
Дмитрий как обычно прекрасно справился с задачей! Программист высокого уровня! Рекомендую!
Выполняю проект для Дмитрия далеко не первый раз, всё как обычно на высшем уровне. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
ТОП-10
Веб-программирование

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