Зачетное задание

Здравствуйте, думаю, что это не то чем Вы обычно занимаетесь. Но нужна помощь в выполнении задания по веб-программированию. до 8:30 по мск, т.е. срочно. В приложенном файле вариант 3 - стр 3. Эскиз - в Inkscape