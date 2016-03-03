Зачетное задание

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок71 просмотр

Здравствуйте, думаю, что это не то чем Вы обычно занимаетесь. Но нужна помощь в выполнении задания по веб-программированию. до 8:30 по мск, т.е. срочно. В приложенном файле вариант 3 - стр 3. Эскиз - в Inkscape

9 лет назад
PetrovA_Yu
Юлия 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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