Бот сео-спринт

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Закрытнет заявок88 просмотров

Нужна программка для автоматического выполнения задания на сайте seosprint.net. Программа должна сам открывать задание и ставить ответ шаблон, заранее приготовленный ( он будет один ко всем заданиям) и отправлять на проверку.Открывать следующее задание , вставлять ответ и т.д

9 лет назад
aleks2112
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров