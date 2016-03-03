Поправить видео на сайте и сделать пару маленьких правок, работы на 10-15 минут, 100р
Бот сео-спринт
Нужна программка для автоматического выполнения задания на сайте seosprint.net. Программа должна сам открывать задание и ставить ответ шаблон, заранее приготовленный ( он будет один ко всем заданиям) и отправлять на проверку.Открывать следующее задание , вставлять ответ и т.д
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