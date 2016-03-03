Поправить касяки в админке (бутстрап)

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Закрыт2 заявки139 просмотров

Есть админка на бутстрапе. Поработат прогер, добавил один функционал, отвалился другой, нужно поправить. Что конкретно было сделано и что отвалилось – в прикрепленном файле тз 

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Bootstrap
9 лет назад
master1infobiz
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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