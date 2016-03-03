Добрый день. Идея такова что бы совершать звонки на ватсап или веблансер с мобильной версии сайта. Смтуация такая: зашел на сайт с мобильного устройства или планшета, возникли вопросы, нажал на иконку вайбер или ...
Поправить касяки в админке (бутстрап)
Есть админка на бутстрапе. Поработат прогер, добавил один функционал, отвалился другой, нужно поправить. Что конкретно было сделано и что отвалилось – в прикрепленном файле тз
В ответе прошу указать стоимость работ
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