Мультиязычность сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки108 просмотров

Сайт www.germanika.by нужно сделать мультиязычным. Необходимо добавить кнопки языков (3шт) и подготовить шаблоны страниц для наполнения. 

9 лет назад
Germanika_Grodno
Иван Балинский 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров