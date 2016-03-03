Создать видеоплеер для сайта спортивных трансляций

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Закрыт1 заявка161 просмотр

Доброго времени суток. 

По наследству достался сайт sftv.ru, который создан в бесплатном конструкторе сайтов setup.ru

Возникла необходимость обновить видеоплеер, по которому идут трансляции каналов. Действующая конструкция меня не устраивает (http://sftv.ru/rbk).

Необходимо создать плеер в котором была бы предусмотрена возможность изменять источник трансляций. Пример: http://only-tv.org/rossiya-1.html

HTML
9 лет назад
safron02
Виталий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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