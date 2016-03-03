Разработать сайт "Отдых выходного дня" согласно перечню работ указанных в этапе № 1 (файл Этапы ТЗ.doc), расшифровка и описание перечня работ эатапа № 1 содержится в подробном описании ТЗ (файл ТЗ.doc). ...
Создать видеоплеер для сайта спортивных трансляций
Доброго времени суток.
По наследству достался сайт sftv.ru, который создан в бесплатном конструкторе сайтов setup.ru
Возникла необходимость обновить видеоплеер, по которому идут трансляции каналов. Действующая конструкция меня не устраивает (http://sftv.ru/rbk).
Необходимо создать плеер в котором была бы предусмотрена возможность изменять источник трансляций. Пример: http://only-tv.org/rossiya-1.html
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