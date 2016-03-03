сделать вывод на сайт, выбор авто и тд, для тех кто уже работал с текдоком.
Починить адаптивку на сайте
Есть сайт: http://riga-crimea.ru/
Работает он на такой себе CMS Справа.
После переноса на другой хостинг, заметили что он выдает ошибку на разрешениях мобильных устройств.
При переходе на сайт на таких разрешениях выдает ошибку (скрин во вложении)
Нужно оперативно устранить данный баг. Если знаете эту CMS наверное справитесь быстрее.
Предлагайте ваши бюджеты.
Предпочтение людям из Украины.
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