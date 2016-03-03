Починить адаптивку на сайте

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Закрыт3 заявки122 просмотра

Есть сайт: http://riga-crimea.ru/

Работает он на такой себе CMS Справа.

После переноса на другой хостинг, заметили что он выдает ошибку на разрешениях мобильных устройств.

При переходе на сайт на таких разрешениях выдает ошибку (скрин во вложении)

Нужно оперативно устранить данный баг. Если знаете эту CMS наверное справитесь быстрее.

Предлагайте ваши бюджеты.

Предпочтение людям из Украины.

9 лет назад
brandway
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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