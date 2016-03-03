Конфигурация wordpress

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1) Сайт должен устанавливаться на сервер через git.

2) Загрузка плагинов должна осуществляться через composer.

3) Хорошо бы при обновлении плагина в dashboard тоже запускать composer(если возможно)

Сайт сейчас работает, composer.json написан. Но сделано плохо. Никакого автоматического обновления через через composer получить не удалось. Сделана установка исходников с git. Из которых запускается конфигурация сайта.

Надо обсудить удобные варианты.

GitWordPress
9 лет назад
MasterErik70
Эрик Иванов 
54 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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