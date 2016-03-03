Поиск во всплывающем окне

Нужен модуль поиска и выбора региона пользователя.

При заходе пользователя на сайт появляется окно которое блокирует работу с сайтом, пока не будет выбран один из городов из списка.

В окне есть форма поиска и список определенных городов(более 50). изначально показываем 10 городов с возможностью развернуть список полностью и вариант Другой город в РФ.

Если клиент пользуется формой поиска, то при нажатии клавиши пользователем автоматом начинается поиск соответствий в списке гродов. Также можно обрабатывать нажатие кнопки «поиск»

Показываются только варианты соответствующие критериям поиска, а также пункт Другой город в РФ.

Если при поиске не найдено города соответствующего критериям поиска, то показываем сообщение о том что города нет в списке, выберите Другой город в РФ

Примерно выглядеть это должно как на картинке