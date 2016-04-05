Технические работы на хостинге с сайтами на джумле

Есть два сайта в разных доменах, созданные на одной или двух админках джумлы (надо разобраться), но картинки точно тянуться с оного места.

На один домен надо выложить новый сайт. Поэтому текущий сайт надо переместить в поддиректорию другого.

Например, есть сайты site.com и site.com.ua

Нужно освободить имя site.com. При чем, именно он сделан как главный. Но его надо переместить в директорию site.com.ua/en

Спасибо за Ваши предложения зарание.