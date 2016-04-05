Технические работы на хостинге с сайтами на джумле

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Завершен2 заявки143 просмотра

Есть два сайта в разных доменах, созданные на одной или двух админках джумлы (надо разобраться), но картинки точно тянуться с оного места.

На один  домен надо выложить новый сайт. Поэтому  текущий сайт надо переместить в поддиректорию другого.

Например, есть сайты site.com  и site.com.ua

Нужно освободить имя  site.com. При чем, именно он сделан как главный. Но его надо переместить в директорию site.com.ua/en

Спасибо за Ваши предложения зарание.

Joomla
9 лет назад
IS2007
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$14
1 день
Повторно обратилась в этому же исполнителю. Отличный специалист! Очень довольна его работой!
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Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад