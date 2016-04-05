Необходимо проверить актуальность и точность методов API бирж криптовалют из таблицы в приложении. Так же проверить новые методы и добавить из описание. Добавить в описание ссылки на описания на сайтах бирж. ...
Технические работы на хостинге с сайтами на джумле
Есть два сайта в разных доменах, созданные на одной или двух админках джумлы (надо разобраться), но картинки точно тянуться с оного места.
На один домен надо выложить новый сайт. Поэтому текущий сайт надо переместить в поддиректорию другого.
Например, есть сайты site.com и site.com.ua
Нужно освободить имя site.com. При чем, именно он сделан как главный. Но его надо переместить в директорию site.com.ua/en
Спасибо за Ваши предложения зарание.
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