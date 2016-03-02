Поправить сайт и сделать калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки166 просмотров

Нужно поправить сайт на Wordpress(подробнее в Техническое задание на доработку сайта) и сделать калькулятор(Техническое задание на сервис расчета стоимости тортов). 

Оплата поэтапная, сделали часть работы – получили часть оплаты, без предоплат. 

ТЗ нужно читать, при отклике указывайте сроки за которые выполните задачи, проект довольно срочный – нужно постараться закончить как можно быстрее. Буду рад найти надежного исполнителя – он требуется для многих заказов.

WordPress
9 лет назад
airgit11
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров