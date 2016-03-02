Поправить сайт и сделать калькулятор

Нужно поправить сайт на Wordpress(подробнее в Техническое задание на доработку сайта) и сделать калькулятор(Техническое задание на сервис расчета стоимости тортов).

Оплата поэтапная, сделали часть работы – получили часть оплаты, без предоплат.

ТЗ нужно читать, при отклике указывайте сроки за которые выполните задачи, проект довольно срочный – нужно постараться закончить как можно быстрее. Буду рад найти надежного исполнителя – он требуется для многих заказов.