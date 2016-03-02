Реализовать возможность вывода акционной стоимости. Создать возможность давать процент скидки и выводить на сайте старая перечеркнутая цена.
Поправить сайт и сделать калькулятор
Нужно поправить сайт на Wordpress(подробнее в Техническое задание на доработку сайта) и сделать калькулятор(Техническое задание на сервис расчета стоимости тортов).
Оплата поэтапная, сделали часть работы – получили часть оплаты, без предоплат.
ТЗ нужно читать, при отклике указывайте сроки за которые выполните задачи, проект довольно срочный – нужно постараться закончить как можно быстрее. Буду рад найти надежного исполнителя – он требуется для многих заказов.
Заявки фрилансеров
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