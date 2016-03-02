Создание сайта под копирку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок189 просмотров

Доброго времени суток, необходимо создать сайт под копирку с https://www.wello.com

Сайт на русском, незначительное изменение по дизайну, адаптация под мобильную версию.

9 лет назад
roman-mishakov
Роман 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров