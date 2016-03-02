Здравствуйте. Есть интернет магазин японских товаров на opencart, необходимо интегрировать с такими сервисами как: Яндекс Маркет, Мэил маркет, Гугл Маркет, Прайс.ру. Интересуют стоимость и сроки.
Создание сайта под копирку
Доброго времени суток, необходимо создать сайт под копирку с https://www.wello.com
Сайт на русском, незначительное изменение по дизайну, адаптация под мобильную версию.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно интегрировать такие же стили как тут. Система оповещаний уже есть. проблема в том что у нас в CMS уже другие стили оповещений. Их нужно заменить на данный пример! http://thevectorlab.net/flatlab/toastr.htmlЗавершен9 лет назад
Требуется разработать дополнительный функционал сайта по размещению на страницах сайта кастомизированной формы для P2P переводов. Сайт на Laravel.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно: 1. доработать предоставленный файл парсера до рабочего состояния. 2. это парсер описаний товаров для сайта www.sony.ru/ на основе DOMDocument DomXPath. 3. без использования фреймфорков. Смысл работы: взять описание товара и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Тематика мягкая и корпусная мебель.Потребуется уникальный дизайн, адекватный движок, импорт из 1С. Обязательно договор с ЮР. лицом. Связь по телефону, Жду ваши предложения!Закрыт9 лет назад
Исправить форму обратного звонка php - форма не возвращает на indexВеб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать не большой веб сайт с элементами чата и базой данных. Веб сайт включает в себя первичную форму для регистрации пользователей и вторичную форму в которой уже зарегистрированные пользователи могут послать друг другу ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $3
Есть таблица в ней колонки, в одной колонке идет домен и в этой же строке параметры Нужно пост запросом уже эти параметры вытащить, Апи готово уже Нужно клиентскую часть реализовать. Пример: Я запускаю страницу ...Закрыт9 лет назад
- $30
Сделать RCON консоль для игр с отправкой команд для тех кто имел толк в разработке игрового хостинга. То есть, есть онлайн игры cs minecraft rust и прочее для них нужно сделать rcon. Пример ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад