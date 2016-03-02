Сделать сайт интернет-магазина под ключ

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок175 просмотров

Тематика мягкая и корпусная мебель.Потребуется уникальный дизайн, адекватный движок, импорт из 1С.

Обязательно договор с ЮР. лицом.

Связь по телефону, Жду ваши предложения!

9 лет назад
sergeifilatjew
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rolport
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$500
7 дней

Заявки фрилансеров

rolport
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад