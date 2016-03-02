Специалист Wordpress сделать кнопки share

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок129 просмотров

Здравствуйте фрилансеры. Есть задача сделать кнопки поделиться. Сайт на wordpress. Вся проблема в том что сайт - не большой каталог. и каждый товар не на отдельной странице а на всплывающем поп ап окне. Стандатрный скрипт share подтягивает текст из другого объекта.

WordPress
9 лет назад
kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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