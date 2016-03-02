Специалист Wordpress сделать кнопки share

Здравствуйте фрилансеры. Есть задача сделать кнопки поделиться. Сайт на wordpress. Вся проблема в том что сайт - не большой каталог. и каждый товар не на отдельной странице а на всплывающем поп ап окне. Стандатрный скрипт share подтягивает текст из другого объекта.