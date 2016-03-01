Рулетка cs go

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки105 просмотров

нужен сайт рулетки  cs go под ключ знание steam API обязательно, или дав вам код и вы его пофиксити.

9 лет назад
mihail00794
Михаил 
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • PHP скрипт для API Директа

    Нужно написать скрипт для crona, который будет запускаться каждый час и записывать следующие данные. Логин=&gt;array(     кампания, тек. ср цена клика(стратегия везде одинаковая)  дата, время, регион=&gt;array(       ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки на самописном сайте.

    $20

    Доброе времени суток,  Имеется портал который я разрабатывал для внутреннего использования в предприятии. Проект почти готов, нужно доработать под конкретные задачи модули, рук не хватает, нужна так сказать помощь и сотрудничество. Портал ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа по отправке писем на сайте

    На нашем сайте есть возможность отправить письмо другому зарегистрированному пользователю сайта. Требуется программа по отправке сообщений в личку пользователям сайта с применением фильтра. То есть, нужно выбрать список пользователей и отправить им сообщение ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подправить плагин для увеличения миниатюр в Wordpress

    На сайте под управлением CMS Wordpress установлен плагин - iw magnific popup, который увеличивает миниатюры при клике по картинке.  В данный плагин необходимо внести небольшие правки, а сделать нужно следующее: ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Убрать завершающий слэш из URL

    Добрый день. Требуется убрать закрывающий слэш из URL адреса на сайте http://cf93366.tmweb.ru/ Простые редиректы не помогают.  Хостинг: timeweb Прилагаю к задаче комментарии техподдержки по этому вопросу.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой парсер

    Нужен несложный парсер каталога компаний. Берем ссылку на каталог вида http://site.com/companies/ и методом перебора http://site.com/companies/1, http://site.com/companies/2, http://site.com/companies/n.., парсим несколько типов данных со страниц. Данные каталога открытые, авторизация не требуется, html, без скриптов. ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Добавление функций в карточку товара

    Требуется для сайта http://home-decor-shop.ru/ движок http://storeland.ru/ Создать в карточке товара(товаров) модель стены с мебелью для отображения на ней товаров (картин, наклеек) Пример для понимания  http://mercury-art.ru/7703 Посмотреть обои в интерьере или ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реализовать скрипт для сокрытия текста через заданное время

    Необходимо скрыть текст через заданный промежуток времени. Сложность реализации в том, что данный скрипт необходимо прописать в html-файле, который загружается на сайт через iframe средствами js (обычный/стандартный вариант не пройдет - он не срабатывает). ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад