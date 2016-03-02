Простой парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок197 просмотров

Нужен несложный парсер каталога компаний.

Берем ссылку на каталог вида http://site.com/companies/ и методом перебора http://site.com/companies/1, http://site.com/companies/2, http://site.com/companies/n.., парсим несколько типов данных со страниц.

Данные каталога открытые, авторизация не требуется, html, без скриптов.

Результаты сохраняем в таблицу exel.

HTML
9 лет назад
DoniE
Игорь 
43 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
9 минут назад
9 лет назад
$8
1 день
Отличная работа. Быстро и качественно за адекватные деньги.
Во всех отношениях отличный заказчик: постановка задачи, оперативность общения, оплата - всё на высшем уровне. Рекомендую.

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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
9 минут назад
9 лет назад
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