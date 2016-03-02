Нужно поменять логику импорта товаров в стандартном модуле. Суть: в магазине использую один товар - один уникальный артикул = хочу поэтому полю проходить идентификацию товара! Цель: при импорте в стандартном модуле товаров csv ...
Простой парсер
Нужен несложный парсер каталога компаний.
Берем ссылку на каталог вида http://site.com/companies/ и методом перебора http://site.com/companies/1, http://site.com/companies/2, http://site.com/companies/n.., парсим несколько типов данных со страниц.
Данные каталога открытые, авторизация не требуется, html, без скриптов.
Результаты сохраняем в таблицу exel.
Выбранный исполнитель
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