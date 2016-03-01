Необходимо написать фильтр товаров на js 1. Производитель 2. Цена (ползунок) 3. Мощность 4. Вид
Доработка сайта на Prestashop
Сайт готовится к запуску. http://quadromarket.ru/www/
Требуется доработать дизайн и функционал.
1. Добавить в шапку сайта телефон (справа вверху), установить модуль Callme 2.3 и разместить под телефоном.
2. Показывать раздел "блоги" на каждой странице.
3. Настроить показ нескольких характеристик товара, вместо краткого описания. (в карточке товара и в каталоге)
4. Уменьшить картинку/превью в карточке товара.
5. Добавить вкладку "Комплектация" у товара, редактируемое из админки.
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