Доработка сайта на Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки104 просмотра

Сайт готовится к запуску. http://quadromarket.ru/www/

Требуется доработать дизайн и функционал.

1. Добавить в шапку сайта телефон (справа вверху), установить модуль Callme 2.3 и разместить под телефоном. 

2. Показывать раздел "блоги" на каждой странице.

3. Настроить показ нескольких характеристик товара, вместо краткого описания. (в карточке товара и в каталоге)

4. Уменьшить картинку/превью в карточке товара.

5. Добавить вкладку "Комплектация" у товара, редактируемое из админки.

PrestaShop
9 лет назад
Latkin
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров