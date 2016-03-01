Доработка сайта на Prestashop

Требуется разработка системы онлайн-консультирования для посетителей сайтов в части "сборки вопросов". Образцы можно посмотреть на: jivosite.ru, siteheart.com, livetex.ru, redhelper.ru, onlinesaler.ru (полный их функционал нам не требуется, в основном нужна только основная функция приема и передачи ...