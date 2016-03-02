Чистка сайта от вирусов.

Здравствуйте!

Имеется сайт на wp + бд. Необходимо почистить сайт и базу от веб-шеллов, дорвеев и прочей пакости. Ссылка на вирустотал https://www.virustotal.com/ru/url/65487b8c0a6cb9c396912ceecb79d5339d048fe138dde9578414fd98454e9e44/analysis/1456829352/

Еще имеется проблема либо с базой, либо с кодом сайта http://management-club.ru/. Тоже нужно починить.

Ситуация такая: периодически хостинг на нас ругается за рассылку спама (сами мы спам не шлем) + несколько раз в неделю появляются файлы с подобным содержимым http://prntscr.com/a9ry0e.

При необходимости могу предоставить отчет предыдущей команды, которая занималась чисткой сайта.

На выходе:

1) чистый архив с сайтом и бд ( проверю также по вирустоталу + парочкой антивирусов.)

2) отчет о проделанной работе (какие уязвимости нашли, что исправили)

Также нужна гарантия того, что в течении двух недель на сайте не будет замечено вирусов (зальем на отдельный хостинг и не будет трогать сайт две недели)

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Срок выполнения

2. Стоимость работы

3. Необходимая предоплата