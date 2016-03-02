Чистка сайта от вирусов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки97 просмотров

Здравствуйте!

Имеется сайт на wp + бд. Необходимо почистить сайт и базу от веб-шеллов, дорвеев и прочей пакости. Ссылка на вирустотал https://www.virustotal.com/ru/url/65487b8c0a6cb9c396912ceecb79d5339d048fe138dde9578414fd98454e9e44/analysis/1456829352/

Еще имеется проблема либо с базой, либо с кодом сайта http://management-club.ru/. Тоже нужно починить.

Ситуация такая: периодически хостинг на нас ругается за рассылку спама (сами мы спам не шлем) + несколько раз в неделю появляются файлы с подобным содержимым http://prntscr.com/a9ry0e.

При необходимости могу предоставить отчет предыдущей команды, которая занималась чисткой сайта.

На выходе:

1) чистый архив с сайтом и бд ( проверю  также по вирустоталу + парочкой антивирусов.)

2) отчет о проделанной работе (какие уязвимости нашли, что исправили)

Также нужна гарантия того, что в течении двух недель на сайте не будет замечено вирусов (зальем на отдельный хостинг и не будет трогать сайт две недели)

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Срок выполнения

2. Стоимость работы

3. Необходимая предоплата

WordPress
9 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Андрей отлично справился с работой! Всегда на связи, работал даже в вечернее время. Предоставил хорошую консультацию по проблеме, все детально объяснил. Дополнительно установил защиту. Обращайтесь к нему и вы не ошибетесь!
Рекомендую сотрудничать! Задача была поставлена точно, оплата состоялась сразу же после решения и в полном объёме. В процессе была выявлена дополнительная проблема на сайте - её решение было также дополнительно оплачено. Буду рад сотрудничать в будущем :)

Заявки фрилансеров

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад