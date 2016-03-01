Доработка функционала компонента недвижимости на joomla 3

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Закрыт2 заявки90 просмотров

Здравствуйте! Нужна доработка функционала компонента недвижимости на joomla 3, подробности в ТЗ. Компонент OS Property, сайт http://demo.tvoy-divan.ru/

Пишем сроки и цену

Оплата или поэтапно

Joomla
9 лет назад
studio-maksi
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров