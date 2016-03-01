Доработать веб-сервис по проверке файлов. Самописный PHP-сервер и административная часть. Только для опытных PHP-разработчиков. Подробности кандидатам. Предоплаты нет.
Доработка функционала компонента недвижимости на joomla 3
Здравствуйте! Нужна доработка функционала компонента недвижимости на joomla 3, подробности в ТЗ. Компонент OS Property, сайт http://demo.tvoy-divan.ru/
Пишем сроки и цену
Оплата или поэтапно
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