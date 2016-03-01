Программа – парсер для переноса данных в Битрикс24

Сделать программу – парсер для переноса данных в Битрикс24

файл ТЗ приложен

программа должна делать все что написано

кратко на стр.13

все остальные страницы – поясняющие

причем облачный диск может быть любым – главное условие чтобы в браузере можно было посмотреть документы закупки как сейчас у меня

вот из занесенного лида пример https://cloud.mail.ru/public/2qiF5CtcP8aU/0190300010816000056/

примечание – все архивы должны быть разархивированны,

основной принцип: зашел в закупку на страницу – нажал кнопку – парсер заполнил все поля (стр.9-12) и сохранил документы закупки на облачный диск

Внимание: поля будут дополнены еще 10 полями с страницы закупки