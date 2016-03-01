Необходимо сделать 301 редирект в файле .htaccess на сайте вордпресс, чтобы шла переадресация всех постов с окончаниями на слеш и без слеша - на окончание сы .html

Переадресация должна касаться только постов.

Сделал вот такой:

RewriteCond %{REQUEST_URI} (.*/[^/.]+)($|?)

RewriteRule .* %1.html [R]

RewriteRule ^(.*)/$ /$1.html [R]

Он переадресовывает, но переадресация идёт и страниц и админки