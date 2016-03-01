Сейчас заканчиваем интерактивный дизайн биржи на подобии fl.ru, нужно сделать программную часть этой биржи. Основная структура биржи похожа на структуру fl.ru (площадка для взаимодействие заказчика и исполнителя) Помимо программирования основной "лицевой" ...
Чекер ящиков на 1ом сайте, срочно.
Мне нужно чекнуть базу ящиков сайте..
соответственно нужен чекер. на плачу 200р.
там всего 1 поле которое нужно проверять.
если вылетает сообщение - Такой адрес электронной почты уже существует
значит такой емаил сохраняем в текстовый документ.
все остальные идут лесом.
если вдруг чтото зависло, пошло не так. хотелось бы понимать на каком емил адресе застопорилось. чтобы не чекать по сто раз если вдруг че.
ну и нужен наверное тайм-аут чтобы можно было выставить. наглеть не будем. мы же не хотим чтобы нас забанили.
Выбранный исполнитель
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