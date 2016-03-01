Чекер ящиков на 1ом сайте, срочно.

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Завершен1 заявка140 просмотров

Мне нужно чекнуть базу ящиков сайте..

соответственно нужен чекер. на плачу 200р.

там всего 1 поле которое нужно проверять.

если вылетает сообщение - Такой адрес электронной почты уже существует

значит такой емаил сохраняем в текстовый документ.

все остальные идут лесом.

если вдруг чтото зависло, пошло не так. хотелось бы понимать на каком емил адресе застопорилось. чтобы не чекать по сто раз если вдруг че.

ну и нужен наверное тайм-аут чтобы можно было выставить. наглеть не будем. мы же не хотим чтобы нас забанили.

9 лет назад
kisskiller
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Сделал для меня чекер к одному сайту на php, все как я и хотел. Спасибо.
Хорошее общение, быстрая плата. Одним словом, все ок

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balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад