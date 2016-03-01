Чекер ящиков на 1ом сайте, срочно.

Мне нужно чекнуть базу ящиков сайте..

соответственно нужен чекер. на плачу 200р.

там всего 1 поле которое нужно проверять.

если вылетает сообщение - Такой адрес электронной почты уже существует

значит такой емаил сохраняем в текстовый документ.

все остальные идут лесом.

если вдруг чтото зависло, пошло не так. хотелось бы понимать на каком емил адресе застопорилось. чтобы не чекать по сто раз если вдруг че.

ну и нужен наверное тайм-аут чтобы можно было выставить. наглеть не будем. мы же не хотим чтобы нас забанили.