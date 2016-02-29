Есть интернет магазин Работы начались, но исполнитель пропал. Ищем замену
Написать небольшой сайт на php
Суть такова - сделать бета версию сайта, поиск по людям и группам(collaboration)
1. Создание и запуск коллаборации с приглашением людей с необходимым скилсетом принять участие.
2. Поиск уже запущеных коллабораций, чтобы принять в них участие.
3. Поиск людей на основе необходимого скилсета, интересов и локации.
Поиск людей производится по таким ключевым параметрам:
1. Skills/Role
например Marketing, Business development, Java, Graphic designer, Android, Web Development, Fashion Designer etc
То есть то в чём человек понимает и что он реально может делать.
2. Interests
по набору сфер которые ему интересны, то есть направления в которых скорее всего ему было бы интересно с кем-то коллаборировать. Например Neuroscience, UX/UI, Automotive, Hockey, Snowboarding, Traveling, Blockchain, eCommerce, Fashion, Food etc
3. Location (Toronto, Canada)
на первом этапе это будет только Торонто, но при масштабировании в дальнейшем это будет важный элемент.
4. Имя человека.
Поиск коллабораций по таким параметрам:
1. Location
2. Title
Название которое юзеры будут прописывать в заголовке.
3. Category.
Категория к которой относится проэкт. Например Food, Fashion, Technology, Business. Может быть больше чем одна.
4. SubCategory.
Подкатегория, например E-Commerce, Blockchain, Apparel, Hardware, Software, Internet of Things, Wearables, Chemistry, Energy etc
5. Хештеги#
В описании коллабораций я думаю еще есть смысл добавить строку для #xештегов по которым их тоже могут нарыть.
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