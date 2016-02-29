Написать небольшой сайт на php

Суть такова - сделать бета версию сайта, поиск по людям и группам(collaboration)

1. Создание и запуск коллаборации с приглашением людей с необходимым скилсетом принять участие.

2. Поиск уже запущеных коллабораций, чтобы принять в них участие.

3. Поиск людей на основе необходимого скилсета, интересов и локации.

Поиск людей производится по таким ключевым параметрам:

1. Skills/Role

например Marketing, Business development, Java, Graphic designer, Android, Web Development, Fashion Designer etc

То есть то в чём человек понимает и что он реально может делать.

2. Interests

по набору сфер которые ему интересны, то есть направления в которых скорее всего ему было бы интересно с кем-то коллаборировать. Например Neuroscience, UX/UI, Automotive, Hockey, Snowboarding, Traveling, Blockchain, eCommerce, Fashion, Food etc

3. Location (Toronto, Canada)

на первом этапе это будет только Торонто, но при масштабировании в дальнейшем это будет важный элемент.

4. Имя человека.

Поиск коллабораций по таким параметрам:

1. Location

2. Title

Название которое юзеры будут прописывать в заголовке.

3. Category.

Категория к которой относится проэкт. Например Food, Fashion, Technology, Business. Может быть больше чем одна.

4. SubCategory.

Подкатегория, например E-Commerce, Blockchain, Apparel, Hardware, Software, Internet of Things, Wearables, Chemistry, Energy etc

5. Хештеги#

В описании коллабораций я думаю еще есть смысл добавить строку для #xештегов по которым их тоже могут нарыть.