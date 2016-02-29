Создание группы сайтов/лендингов на WP и Bootstrap.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки85 просмотров

Нужно натянуть два сайта на вордпрес темы.  И сделать комплект лэндингов на бутстрап. Работа временная,  и необходимо будет присутствие в офисе, для решения ключевых вопросов.

г. Харьков,  метро Киевская.

BootstrapWordPress
9 лет назад
zavorad
Дмитро 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров