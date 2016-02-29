есть сайт free-student.ru до этого письмо когда выбирали исполнителя нормальное приходило сейчас же пустое сообщение приходит. когда исполнителя выбирают
Установить сайт на хостинг
Нужно прямо сейчас установить сайт на хостинг. Это сайт на deployd. deployd работает на Node.js
У хостеров есть инструкция. Нужно начать прямо сейчас. Плачу 500 руб.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
CMS Joomla - вылечить сайт от вирусов + максимально повысить безопасность сайтаВеб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Требуются доработки существующего сайта: http://visad.com.ua/ 1) Разработка адаптивной версии сайта 2) Разработать блок в котором можно будет размещать акции, специальные предложения. Форма должна ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть необходимость в автоматической выгрузке файлов с таблиц (XLS,CSV) на сайт в определенный раздел. Пример файла во вложении. Также ссылка на продукты, которые уже выгружены на сайте - http://utis.org.ua/stock/category/2 Когда определимся ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Сайт akra.com.ua/ . CMS Sitebil 1) Сделать везде Яндекс карту на украинском языке(добавление объявления, просмотр объявления и категория) 2) После html верстки js перестал прятать/показывать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Проект: http://jimbim.ru Задачи детально: 1. Разработать (можно на основе имеющегося) плагин для Worpress для автоматического репостинга в социальные сети добавленных статей. Примеры шаблона можно глянуть в имеющейся группе вк https://vk.com/jimbimsocial (ничего сложного). ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте уважаемые профессионалы сборки и настройки интернет-магазинов! Интернет магазин на сайте http://shoza.ru (Шоковая заморозка продуктов питания). Требуется профессиональная настройка магазина WooCommerce, на WordPresse движке. Тема - "шоковая заморозка продуктов питания". Добавить недостающие категории и товары ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Для автоматической регистрации на сайт http://www.polandvisa-ukraine.com/scheduleappointment_2.html требуется скрипт или отдельный программный комплекс. Сама регистрации проходит в несколько шагов при которых выбираются требуемые данные и заводятся персональные данные клиента, водятся значение капчи (гугловская ре-капча). Необходимо что ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделать форму обратной связи на сайте. Поля: имя, телефон, e-mail, дата мероприятия. Заполненная форма должна уходить на указанную почту. Должна быть защита от отправки пустой формы, не средствами браузера, буду проверять в ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо реализовать идею на сайте/ Есть сайт отеля, на котором надо реализовать возможность бронировать мероприятия ( это дом услуги отеля). модуль или скрипт/ На нашем сайте после меню УСЛУГИ добавим меню ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад