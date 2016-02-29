Реализация доработок на сайте CMS MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

Добрый день.

Требуются доработки существующего сайта:

http://visad.com.ua/

1) Разработка адаптивной версии сайта

2) Разработать блок в котором можно будет размещать акции, специальные предложения. Форма должна редактироваться через админку. 

3) Вывести на главной странице слайдер из фоток Галереи. 

Ждем Ваших предложений по стоимости и срокам реализации.

MODX
9 лет назад
konovalenko_maks
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Автоматическая выгрузка файлов с таблиц

    Есть необходимость в автоматической выгрузке файлов с таблиц (XLS,CSV) на сайт в определенный раздел. Пример файла во вложении. Также ссылка на продукты, которые уже выгружены на сайте - http://utis.org.ua/stock/category/2   Когда определимся ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать плагин репостинга в соц. сети для Wordpress

    Проект: http://jimbim.ru Задачи детально: 1. Разработать (можно на основе имеющегося) плагин для Worpress для автоматического репостинга в социальные сети добавленных статей. Примеры шаблона можно глянуть в имеющейся группе вк https://vk.com/jimbimsocial (ничего сложного). ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить интернет магазин

    Здравствуйте уважаемые профессионалы сборки и настройки интернет-магазинов! Интернет магазин на сайте http://shoza.ru (Шоковая заморозка продуктов питания). Требуется профессиональная настройка магазина WooCommerce, на WordPresse движке. Тема - "шоковая заморозка продуктов питания". Добавить недостающие категории и товары ...

    WooCommerce
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программу для авторегистрации на сайте polandvisa-ukraine.com

    Для автоматической регистрации на сайт http://www.polandvisa-ukraine.com/scheduleappointment_2.html требуется скрипт или отдельный программный комплекс. Сама регистрации проходит в несколько шагов при которых выбираются требуемые данные и заводятся персональные данные клиента, водятся значение капчи (гугловская ре-капча). Необходимо что ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать форму обратной связи

    Сделать форму обратной связи на сайте. Поля: имя, телефон, e-mail, дата мероприятия. Заполненная форма должна уходить на указанную почту. Должна быть защита от отправки пустой формы, не средствами браузера, буду проверять в ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реализовать идею на сайте с Цмс Wordpress

    Необходимо реализовать идею на сайте/  Есть сайт отеля, на котором надо реализовать возможность бронировать мероприятия ( это дом услуги отеля). модуль или скрипт/ На нашем сайте после меню УСЛУГИ добавим меню ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсинг

    У меня есть ключевики. Нужно провести Парсинг через кей коллектор, магадан или базу Пастухова.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Codeigniter поиск по БД и архивам NAT логов

    Доработка существующего проекта на Codeigniter. 1) Поиск по архивированным логам двух NAT серверов. Логи NAT серверов достаточно велики, чтобы с ними была возможность организовать работу в онлайн режиме. Поэтому предлагается решение аснхронного ...

    CodeIgniterPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад