Доработка сайта CMS Sitebill

Сайт akra.com.ua/ . CMS Sitebil

1) Сделать везде Яндекс карту на украинском языке(добавление объявления, просмотр объявления и категория)

2) После html верстки js перестал прятать/показывать нужные элементы в фильтре

- Если главная страница то сделайте чтоб чекбокс Аренда был отмечен флажком prntscr.com/a66uza

- Есть два селекта "Подобово" prntscr.com/a66wcn для категорий Квартири и Дома. Они должны появляться если выбрана

Квартиры или Дома, если категория "Коммерческая" то их нужно прятать

3) Галерея Изображений akra.com.ua/object/podobo... . Сейчас на сайте используется библиотека fotorama.io/ , как по мне она очень удобная. Если хотите можете взять другую

- Нужно сделать чтоб при клике на центр prntscr.com/a67ldg , изображение отображалось как на сайте prntscr.com/a678p7 torgdom.est.ua/11450801/ (Там тоже стоит fotorama). Слева и справа добавить кнопки навигации(стандартный функционал fotorama)

- Спрячьте край у изображений, чтоб не было вот таких белых полос prntscr.com/a67ar6 и prntscr.com/a67b24 . Только не растягивайте изображение а прячьте через overflow.

Отображаться должна часть изображения 540х410. Превю изображений не

трогайте

4) Тот программист не доделал прокрутку страниц при переходе на следующую страницу. Сейчас она работает на всех

страницах, а нужно чтоб работала только на странице где в урле ?page=*

5) Посмотреть почему не сохраняется поле Улица при добавлении обьявления

6) Сделайте СЕО ЧПУ для товаров в формате temp089.pp.ua/object/***, где *** ид объявления. Сейчас akra.com.ua/object/podobo...