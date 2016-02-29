Проект: http://jimbim.ru Задачи детально: 1. Разработать (можно на основе имеющегося) плагин для Worpress для автоматического репостинга в социальные сети добавленных статей. Примеры шаблона можно глянуть в имеющейся группе вк https://vk.com/jimbimsocial (ничего сложного). ...
Доработка сайта CMS Sitebill
Сайт akra.com.ua/ . CMS Sitebil
1) Сделать везде Яндекс карту на украинском языке(добавление объявления, просмотр объявления и категория)
2) После html верстки js перестал прятать/показывать нужные элементы в фильтре
- Если главная страница то сделайте чтоб чекбокс Аренда был отмечен флажком prntscr.com/a66uza
- Есть два селекта "Подобово" prntscr.com/a66wcn для категорий Квартири и Дома. Они должны появляться если выбрана
Квартиры или Дома, если категория "Коммерческая" то их нужно прятать
3) Галерея Изображений akra.com.ua/object/podobo... . Сейчас на сайте используется библиотека fotorama.io/ , как по мне она очень удобная. Если хотите можете взять другую
- Нужно сделать чтоб при клике на центр prntscr.com/a67ldg , изображение отображалось как на сайте prntscr.com/a678p7 torgdom.est.ua/11450801/ (Там тоже стоит fotorama). Слева и справа добавить кнопки навигации(стандартный функционал fotorama)
- Спрячьте край у изображений, чтоб не было вот таких белых полос prntscr.com/a67ar6 и prntscr.com/a67b24 . Только не растягивайте изображение а прячьте через overflow.
Отображаться должна часть изображения 540х410. Превю изображений не
трогайте
4) Тот программист не доделал прокрутку страниц при переходе на следующую страницу. Сейчас она работает на всех
страницах, а нужно чтоб работала только на странице где в урле ?page=*
5) Посмотреть почему не сохраняется поле Улица при добавлении обьявления
6) Сделайте СЕО ЧПУ для товаров в формате temp089.pp.ua/object/***, где *** ид объявления. Сейчас akra.com.ua/object/podobo...
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