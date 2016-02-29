Изменить цвета в CSS формы

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Закрыт4 заявки123 просмотра

Есть плагин, который выводит страницу на сайте.

Реализован на одном сайте в рабочем виде. Необходимо немного изменить цвета этой формы для 3-х других сайтов.

Там небольших три страницы в каждом сайте. 

Все они отличаются цветом.

Для опытного специалиста работы на полчаса - час.

Укажите свою цену.

Там небольших три страницы в каждом сайте.Там небольших три страницы в каждом сайте.

CSS
9 лет назад
kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
28 отзывов(-2)

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