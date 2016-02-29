Изменить цвета в CSS формы

Есть плагин, который выводит страницу на сайте.

Реализован на одном сайте в рабочем виде. Необходимо немного изменить цвета этой формы для 3-х других сайтов.

Там небольших три страницы в каждом сайте.

Все они отличаются цветом.

Для опытного специалиста работы на полчаса - час.

Укажите свою цену.

Там небольших три страницы в каждом сайте.Там небольших три страницы в каждом сайте.