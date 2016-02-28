Видеогалерея для сайта

Здравствуйте! Суть вопроса такова, у меня есть канал на ютубе. Есть несколько сайтов, на которых я размещаю видео со своего канала. До сих пор мне приходилось делать это в ручную и это не есть удобно. На канале весь материал разбит на отдельные плей листы. Я хочу прикрутить к сайтам плей листы целиком, дабы не размещать каждый раз новый ролик вручную. К слову сказать сервис ютуба вполне представляет возможность это сделать, но делает он это в довольно странном и крайне неудобном виде. Для того, что бы развернуть плейлист надо нажать малюсенькую кнопочку в углу ролика. Пример того, что предоставляет ютуб: http://romanberdov.ru/Spichazi.html Согласитесь, далеко не каждый пользователь сообразит, что делать надо. Я хочу внедрить в сайт скрипт, который бы отображал на сайте плей лист в виде красивой презентабельной развёрнутой видеогаллереи. И так, кто возьмётся за такую работу и сколько это будет стоить?

Плей листы канала:

http://www.youtube.com/user/Berdinni/playlists

Сайты, для которых нужны видеогаллереи:

http://romanberdov.ru

http://spichkindom.ru