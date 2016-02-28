Скрипт берущий данные XML, сохраняющий и выдающий на сайте Скрипт - из промо XML должен брать, сохранять, выдавать Любые XML предоставлю исполнителю после выбора. 1. Пояснение. Имеются ...
Необходим специалист по Boonex Dolphin PRO CMS
Необходим специалист по Boonex Dolphin PRO CMS - скрипт создания социальной сети.
Просьба присылать список проделанных работ (строго по Dolphin PRO ) PM.
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