Необходим специалист по Boonex Dolphin PRO CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок95 просмотров

Необходим специалист по Boonex Dolphin PRO CMS - скрипт создания социальной сети.

Просьба присылать список проделанных работ (строго по Dolphin PRO ) PM.

9 лет назад
nationsorg
Роберт 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров