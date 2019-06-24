nationsorg

Имеется: -учебный CD-диск с запускающей flash-менюшкой .swf -Гугл-драйв облако Необходимо чтобы в Гугл-драйв облаке флаш-меню открывалось также, как на компьютере, с возможностью браузинга по флаш-меню (т.е. точно также пользоваться диском онлайн как и оффлайн). или Конвертация диска в любой ...