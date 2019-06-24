nationsorg

Роберт nationsorg

 
46 летФранция/Лион
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
International association Nationsorg

International association Nationsorg

https://hub.nationsorg.org

&

http://www.nationsorg.com

&

http://www.nationsorg.org

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Alina_Avdeeva
21 годРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$12
10 баллов
4 года назад
Создать визуальное описание проекта
Быстра справились, задача была ясной и интересной, рекомендую)
Быстро, удобно, приемлимые тарифы.
Ответный отзыв
FreeLocker
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
4 года назад
Починка функционала на проекте Yii 2.0
Интересный проект и задачи. Merci
Тонкая детализация, последовательность
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FreeLocker
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
4 года назад
Натянуть верстку (responsive)
Все отлично. Договор, оплата всё в сроки. Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Отлично, гибко, удобно, доступно!
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vladoc
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
$250
10 баллов
4 года назад
Проект переделки основной страницы вебсайта (responsive)
Все четко и по существу. Рекоммендую для сотрудничества!
Отлично, быстро, гибко, надежно!
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lost7070
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$47
10 баллов
5 лет назад
Исправить ошибки в Yii 2
Все отлично. Отличный клиент. Адекватное ТЗ, всегда на связи, мгновенная оплата.
Быстро, четко, надежно
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