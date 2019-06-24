Просьба внимательно читать текст ниже. Для нового проекта необходимо (неспешно): -создание основного логотипа -создание логотипа сотрудников ОБЯЗАТЕЛЬНО ! -предоставление счет-фактуры на английском языке от не-российской компании Примеры работ просьба предоставить в ПМ.
International association Nationsorg
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http://www.nationsorg.org
- Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Просьба внимательно читать текст ниже. Для нового проекта необходимо (неспешно): -создание основного логотипа -создание логотипа сотрудников ОБЯЗАТЕЛЬНО ! -предоставление счет-фактуры на английском языке от не-российской компании Примеры работ просьба предоставить в ПМ.Логотипы и Знаки14 заявокЗакрытгод назад
На действующем проекте Yii 2.0 необходимо добавить / починить функционал (backoffice). Примем только специалистов с референс.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Программа проверки Codebar с мобильного телефона на Flutter - некоммерческий проект - НКО Интересна оценка респонсив крос-браузинг веб-программы: -запрашивает доступ к камере телефона -сканирует Код-бар товара -делает запрос на внутренний файл (или через скрипт удаленно) -выдает результат в программу ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
НКО разрабатывает вебсайт на Yii 2.0 Необходима доработка/починка имеющегося функционала. Интерисует почасовое сотрудничество. Просьба присылать заявки с полным портфолио: вебсайт, линкедин, фидбекиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Интерисует создание лендинга (1 страница) MVP проекта на ИИ в области образования: языки, голос Просьба в ответе прилагать конкретное портфолио / работы по данной тематике.Закрыт2 года назад
Необходимо дописать форум и другой функционал на сайте на Yii 2.0 Просьба обращаться только с рекомендациями.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Необходима доработка дополнительных функций на существующем портале (Yii 2.0). Почасовая работа. Предложения принимаем только с наличием портфолио (Yii), отзывов и желательно Линкедин профилем. Спасибо.Закрыт3 года назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать схему представления проекта, состоящую из больших цветных кругов и мини-кругов вокруг (представляющих дополнение каждого проекта). Возможно и другое представление плана. Желательно, чтоб мы сами потом могли модифицировать текст внутри кружков. Предложения просьба присылать с похожим портфолио. Спасибо.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Имеется: -учебный CD-диск с запускающей flash-менюшкой .swf -Гугл-драйв облако Необходимо чтобы в Гугл-драйв облаке флаш-меню открывалось также, как на компьютере, с возможностью браузинга по флаш-меню (т.е. точно также пользоваться диском онлайн как и оффлайн). или Конвертация диска в любой ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте. Необходимо создание короткого анимационного ролика (несколько языков, технологии), чтоб конкретно донести смысл проекта любому типу пользователей. Просьба обращаться только исполнителям с опытом подобных роликов. Спасибо.Анимация16 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется недописанный форум на Yii 2.0 Необходимо проверить и дописать. Предложения присылать только исполнителям с рекомендациями (only Yii 2.0).Закрыт4 года назад
Необходим программист по Facebook scripting/Facebook apps (создание программ внутри Facebook). Просьба присылать портфолио только с конкретными примерами программ на Facebook. Спасибо.Закрыт4 года назад
На существующем проекте необходима проверка кода Yii 2.0 и починка функционала. Просьба писать только с опытом работы на Yii 2.0 и рекомендациями. Спасибо.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Интерисует создание онлайн платформы (прототип, несколько языков) на Yii 2.0 В заявке просьба присылать полное портфолио и референсы только на Yii 2.0 Спасибо.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
На готовый фреймворк необходимо натянуть responsive верстку .psd, только 1 страницу Home page.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $250
Необходимо переделать главную страницу вебсайта (responsive: desktop+mobile+tablet, all OS) для лучшего представления. Проект использует известный Framework . При первом контакте просьба заранее присылать портфолио ранее созданных порталов (responsive only).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо доработать уже существующую админку, исправить ошибки в коде Yii 2.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Протокол IMAP. Периодически возникает одна и таже проблема в программе TheBAT! Ritlabs - временно пропадает дисплаинг писем в папке Отправленные (Sent Mail), далее через день восстанавливается. Часто возникает проблема при смене сети WIFI. Работоспособность других папок при этом ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется несколько операторов и для каждого необходимо свое отличное лого.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад