Натянуть верстку (responsive)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок208 просмотров

На готовый фреймворк необходимо натянуть responsive верстку .psd, только 1 страницу Home page.

6 лет назад
nationsorg
Роберт 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FreeLocker
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$100
7 дней
Отлично, гибко, удобно, доступно!
Все отлично. Договор, оплата всё в сроки. Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

FreeLocker
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад