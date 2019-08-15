Требуется сверстать лендинг на WordPress + DIVI через Divi Builder. Имеется дизайн в PSD(прикрепил ниже). Вы потом делаете выгрузку в DIVI и присылаете мне JSON файл.
Натянуть верстку (responsive)
На готовый фреймворк необходимо натянуть responsive верстку .psd, только 1 страницу Home page.
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