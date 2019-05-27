С этим эффектом http://1.art-pro.dp.ua/demos/magazine_single/ эскизы прилагаю Исходники вышлю исполнителю
Увеличить скорость сайта на моб на двух сайтах
сейчас первый сайт - 60 на моб и 98 на десктопе,нужно чтоб на моб было 90
на втором сайте 62 на моб и 95 десткопе, надо на моб 90
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