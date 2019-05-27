Увеличить скорость сайта на моб на двух сайтах

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Закрыт10 заявок191 просмотр

сейчас первый сайт -  60 на моб и 98 на десктопе,нужно чтоб на моб было 90

на втором сайте 62 на моб и 95 десткопе, надо на моб 90

6 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров