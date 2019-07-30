Сверстать 2 страницы на основе шаблона псд

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Завершен32 заявки443 просмотра

С этим эффектом

http://1.art-pro.dp.ua/demos/magazine_single/

эскизы прилагаю

Исходники вышлю исполнителю

6 лет назад
susorov
51 год
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Благодарю за выполненную работу! Работа выполненна в должном обьеме.
Все прошло отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
17 часов назад
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