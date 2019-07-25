Сверстать на Тильда landing page с готовым дизайном(изображения и граф элементы есть в исходниках)

Срок исполнения задачи: 1 неделя

Бюджет на выполнение: 10 000 рублей/

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