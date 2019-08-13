Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен35 заявок426 просмотров

Добрый день. Нужно сверстать сайт https://www.figma.com/file/YokBt1lqXHlB30pe9SeuiKFQ/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82?node-id=0%3A1

в заявках обязательно указывайте сроки и стоимость 

Node.js
6 лет назад
qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kontakt_vt
Виктор 
43 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$95
9 дней
Escrow
Хороший исполнитель, рекомендую
Коммуникация на высшем уровне! Очень ценю это. Постановка задачи ясная. Приятно работать было, и будет я надеюсь.

Заявки фрилансеров

kontakt_vt
Виктор 
43 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад

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