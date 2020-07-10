Требуется создать одностраничный сайт для салона красоты. Макет таков: на фоне видео, в левом верхнем углу логотип, внизу по центру иконка инстаграмма, по клику плавно появляется блок с iframe инстаграмма. Где-то с левой стороны блок с ценниками и контактами.Далее самое сложное. Необходимо создать 1 или более (как вам покажется лучше) меняющих текст блоков, с эффектом при смене. Верстка не должна быть сложной, сложность задачи именно в подборе шрифтов и игрой с этими всплывающими блоками.