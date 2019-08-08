Есть сайт, верстка для него делалась очень давно, нужно переверстать его на bootstrap 4. Сначала главную страницу - это текущая задача, после нее остальные, порядка 10 штук. Дизайн и ...
Сверстать лендинг
Добрый день. Нужно сверстать данный лендинг+ адаптивная версия.
Сроки и цены предлагайте, рассмотрю варианты.
Заявки без цен не рассматриваются.
Работа по безопасной сделке.
Выбранный исполнитель
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