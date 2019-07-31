Вертска сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок346 просмотров

Сверстать легкий макет, 3 экрана.

Необходимо довести его к внешниму виду по PSD и заменить иконки на SVG ( все предоставлю на облаке) 

Адаптив обязателен. Сайт уже верстали и есть наработки, только функционал был другой, все это предоставлю.

6 лет назад
dotecom
Андрей 
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

SidSpears
Иван 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$25
2 дня
Escrow
Иван отлично справился с поставленной задачей, вник в проект с довольно сложным макетом, практически ощупывал в слепую. В итоге получил отличную работу и положительное мнение об Иване, который всегда был на связи и отвечал на порой крайне глупые вопросы с неограниченным терпением. Приятно было поработать!
Было приятно работать,отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

SidSpears
Иван 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад