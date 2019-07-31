Вертска сайта

Сверстать легкий макет, 3 экрана.

Необходимо довести его к внешниму виду по PSD и заменить иконки на SVG ( все предоставлю на облаке)

Адаптив обязателен. Сайт уже верстали и есть наработки, только функционал был другой, все это предоставлю.