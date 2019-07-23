Верстка слайдера

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  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок260 просмотров

Есть действующий проект с функционирующим слайдером. 

Проект на MODx, если не знаете куда смотреть, все покажу и расскажу, все просто, содержимое слайдера лежит в отдельном блоке. 

Сам слайдер менять не надо, нужно переверстать содержимое (расположение текста/элементов контента). 

Прилагаю файлы – текущее состояние / должно получиться, думаю по наименованию все понятно. 

Макеты / подробности предоставлю. 

Пишите цену и сроки.

MODX
6 лет назад
AbsolutMarketing
Андрей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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