Верстка слайдера

Есть действующий проект с функционирующим слайдером.

Проект на MODx, если не знаете куда смотреть, все покажу и расскажу, все просто, содержимое слайдера лежит в отдельном блоке.

Сам слайдер менять не надо, нужно переверстать содержимое (расположение текста/элементов контента).

Прилагаю файлы – текущее состояние / должно получиться, думаю по наименованию все понятно.

Макеты / подробности предоставлю.

Пишите цену и сроки.