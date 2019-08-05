Мы молодая медия байинг компания, мы расширяемся и запускаем новый отдел (pop and push traffic). В связи с этим набираем в нашу дружную команду верстальщика, который действительно умеет верстать, любит свою работу, умеет работать в ...
Адаптивно сверстать лендинг
Требования:
1. Адаптивная верстка
2. Соответствие ТЗ
3. Подключить формы обратной связи
4. Кроссбраузерность
5. 100% соответствие макетам на ПК
6. Интеграция верстки на wordpress или modx
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