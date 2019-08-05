Адаптивно сверстать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен38 заявок394 просмотра

Требования:

1. Адаптивная верстка

2. Соответствие ТЗ

3. Подключить формы обратной связи

4. Кроссбраузерность

5. 100% соответствие макетам на ПК

6. Интеграция верстки на wordpress или modx

MODXWordPress
6 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$64
6 дней
Escrow
Сроки соблюдены, подход к работе ответственный, всегда на связи. Рекомендую
Как всегда всё хорошо, рад сотрудничеству.

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mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад

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