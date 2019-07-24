Адаптация готового шаблона к сайту

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок242 просмотра

1. Нужно взять готовый шаблон сайта (купить или скопировать) 

2. Нужно взять структуру похожего сайта (включая тексты) 

3. Сделать сайт. 

Сайт максимально простой (без форм, калькуляторов и т.д.), только текст и картинки 

Важное дополнение – на сайте название компании и логотип должно изменятся быстро (в идеале в одном месте в админке)

6 лет назад
romanovboriss
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка макета

    Добрый день! необходимо сверстать макеты (приложение) с адаптивом Требования: кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+) перфект пиксель,  Все формы должны отправлять письма. Логотипы в .svg (есть на сайте) Установка на ...

    Bootstrap
    HTML-верстка60 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать лендинг и поставить на wordpress - минимал цена

    Скопировать лендинг  http://underpants.hypetrend.top/  и поставить на Wordpress. 1. Лендинг должен корректно открываться на десктопной, всех моб. версиях и планшетах. 2. Отправка формы. В форме кроме "Имя" и "Номер телефона" добавить поля: "Размер" ( выпадающий ...

    WordPress
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вертска сайта

    $25

    Сверстать легкий макет, 3 экрана. Необходимо довести его к внешниму виду по PSD и заменить иконки на SVG ( все предоставлю на облаке)  Адаптив обязателен. Сайт уже верстали и есть наработки, только функционал ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка

    Сверстать макеты по ТЗ. Кроссбраузерно, адаптивно. ТЗ по запросу.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптация под мобилку 30 похожих макетов на bootstrap 3

    Есть 30 похожих страниц. Bootstrap 3 + less Сборка на gulp Все смотрится хорошо только в разрешении 1024+ Нужно адаптировать все эти макеты под мобилку. Частично поменять структуру html, выкинуть ...

    BootstrapHTMLGulp
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад