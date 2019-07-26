HTML верстка страницы

Есть рабочий сайт, нужно сверстать для него страницу. То есть нужно взять готовые css стили и добавить туда новые.

Макет в приложении, есть PSD.

В блоке "Наша техника" галерея с прокруткой фотографий. Прокрутки уже реализованы на сайте, нужно просто взять готовые скрипты.

В блоке "Видео отзывы" прокрутка отзывов стрелочками.