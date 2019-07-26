HTML верстка страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок293 просмотра

Есть рабочий сайт, нужно сверстать для него страницу. То есть нужно взять готовые css стили и добавить туда новые.

Макет в приложении, есть PSD.

В блоке "Наша техника" галерея с прокруткой фотографий. Прокрутки уже реализованы на сайте, нужно просто взять готовые скрипты.

В блоке "Видео отзывы" прокрутка отзывов стрелочками.

CSSHTML
6 лет назад
Crugko
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

egowka
Герман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Все супер, работа сделана очень быстро, все мои замечания по правкам тоже сделали. Спасибо большое за работу, всем рекомендую!
Мне понравилось работать с Павлом, отличный заказчик. Хорошо разбирается сам в вопросе. Четкое техническое задание. Быстрая оплата. Не пропадает по 10 дней, стабильно онлайн, быстро отвечает на вопросы по заданию. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

egowka
Герман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
6 лет назад

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