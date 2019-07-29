Необходимо отверстать frontend. ТЗ вышлю после одобрения исполнителя. Обязательно Знание: - CSS3 - HTML5 - Angular - JS Оплата только почасовая, поэтому в ...
Адаптивная верстка макета
Необходимо сверстать страницу по приложенному макету.
Верстка адаптивная под 3 разрешения.
ВНИМАНИЕ! Макет в формате cdr сделан в Corel. Макета в PSD нет.
По возможности использовать существующие стили и если нужно добавить свои.
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