Адаптивная верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок233 просмотра

Необходимо сверстать страницу по приложенному макету.

Верстка адаптивная под 3 разрешения.

ВНИМАНИЕ! Макет в формате cdr сделан в Corel. Макета в PSD нет.

По возможности использовать существующие стили и если нужно добавить свои.

6 лет назад
Hiconix_job
Игорь 
42 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Choppyratz
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Огромная благодарность Дмитрию за проделанную работу. Работа была выполнена раньше оговоренного срока. Исполнение на высоте. Однозначно рекомендую.
Отличный заказчик, четкая задача - быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Choppyratz
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
6 лет назад

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