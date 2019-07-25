Внесение исправлений в верстку (Wordpress)

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок181 просмотр

здравствуйте

на сайте https://www.luxledlicht.de/ нужно внести ряд исправлений в верстку

1. Картинка 1.jpeg в макете это меню должно быть выпадающим

2. Картинка 2.jpeg серая область должна быть на уровне низа слайдера

3. Картинка 3.jpeg заголовки VERSOLUX и Produkte располагаются не на одном уровне

4. Картинка 4.jpeg 4-1.jpeg проверить адаптивность сайта

Оплата Webmoney (WMZ)

Правки нужно делать непосредственно в шаблон Wordpress

WordPress
6 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать на Тильда

    $158

    Сверстать на Тильда landing page с готовым дизайном(изображения и граф элементы есть в исходниках) Срок исполнения задачи: 1 неделя Бюджет на выполнение: 10 000 рублей/ От Вас: Кейсы того, что вы уже делали. ...

    Tilda
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    Добрый день. Нужно сверстать сайт https://www.figma.com/file/YokBt1lqXHlB30pe9SeuiKFQ/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82?node-id=0%3A1 в заявках обязательно указывайте сроки и стоимость

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка и верстка формы

    Необходимо разработать и сверстать форму приема заказа (обработки файла) на сайте. Оформление формы в стиле флэт-дизайна. AJAX-проверка валидности вводимых данных. Пример того, что примерно требуется по внешнему виду и функционалу https://antiplagius.ru/checkout.html

    AJAX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • HTML верстка страницы

    Есть рабочий сайт, нужно сверстать для него страницу. То есть нужно взять готовые css стили и добавить туда новые. Макет в приложении, есть PSD. В блоке "Наша техника" галерея с прокруткой фотографий. Прокрутки ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта

    Необходимо сверстать 3 однотипные страницы сайта. Прототип - https://j99guc.axshare.com              Макет страницы - https://yadi.sk/i/Pt1ensDaL6JTXw  Важно: кроссбраузерность, кликабельные номера и почта, адаптивная верстка под все разрешения. ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Одностраничный сайт

    Требуется создать одностраничный сайт для салона красоты. Макет таков: на фоне видео, в левом верхнем углу логотип, внизу по центру иконка инстаграмма, по клику плавно появляется блок с iframe инстаграмма.  Где-то с левой стороны блок ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад