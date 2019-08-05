Сверстать сайт (2 страницы) по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки136 просмотров

ТЗ смотрите по ссылке: https://yadi.sk/d/A6PyNTOVr4hONA

Присылайте последние 3 работы, для понимания вашего уровня верстки

6 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sesh_x
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Работаем с Александром уже не первый проект - все идеально.
В очередной раз сотрудничество проходит очень хорошо! Спасибо. Всем рекомендую :)

Заявки фрилансеров

sesh_x
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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