Проект переделки основной страницы вебсайта (responsive)

Добрый день, Мария! Я представляю небольшое web-студию, сейчас ищем себе нового дизайнера, понравились Ваши работы, поэтому интересны варианты сотрудничества . Пришлите пожалуйста актуальные цены на разработку дизайна LP, корп. сайта, а так же стоимость только главной ...