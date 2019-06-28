Поменять контент на сайте на Wordpress

1. Есть существующий сайт http://remont-063.ru/ с темой ремонта. Скачиваем его и меняем на тему монтажа отопления.

2. Дизайн главной страницы готов. Остальные страницы имеют такие же шапку, меню и подвал, меняется лишь контент внутри страницы. Возможно, доработать мелочи по дизайну остальные страницы (цвета иконок, например)

3. В тело главной страницы нужно внедрить открытый калькулятор. Взять отсюда https://climatic-s.ru/первый экран, кнопка “Рассчитать стоимость”. Это доп, если получится

4. Все формы должны работать и отправлять заявки на указанные email.

5. Контент собран. Будет выдаваться по мере необходимости.

6. Все исходники сайтов есть.

7. Десктопная и мобильная версии обязательны

Пример нового дизайна https://yadi.sk/i/UpzNg6zSjgtYnw