Переверстать существующий многостраничник с темы ремонта на отопление

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка119 просмотров

1.      Есть существующий сайт http://remont-063.ru/ с темой ремонта. Новая тема – монтаж отопления.

2.      Дизайн главной страницы готов. Остальные страницы имеют такие же шапку, меню и подвал, меняется лишь контент внутри страницы.  Возможно, доработать мелочи по дизайну остальные страницы  (цвета иконок, например)

3.      В тело главной страницы нужно внедрить открытый калькулятор. Взять отсюда https://climatic-s.ru/первый экран, кнопка “Рассчитать стоимость”.

4.      Все формы должны работать и отправлять заявки на указанные email.

5.      Контент собран. Будет выдаваться по мере необходимости.

6.      Все исходники сайтов есть.

7.      Десктопная и мобильная версии обязательны

Пример нового дизайна https://yadi.sk/i/UpzNg6zSjgtYnw

6 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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