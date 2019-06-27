Есть сайт - https://clck.ru/GpERC нужно сделать редизайн (пока только главной страницы) Cайт нужно сделать в стиле "Art deco", примерно как в этом референсе https://clck.ru/GpESg На первой странице идёт описание фестивалей. ...
Нужен дизайн сайта
ДАНО
Есть база данных ресторанов по всему миру
ЗАДАЧА
Нарисовать красивый / удобный сайт листинг ресторанов с различными фильтрами результатов поиска.
Без функций бронирования / доставки / заказов и прочего. Просто главная с гео поиском / страница результатов поиска / страница ресторана / тематические подборки / блог.
СРОК
2 недели
БЮДЖЕТ
21.000 с карты на карту или PayPal
Предоплата возможна
НА ВЫХОДЕ
Макеты в Figma
для Destop / Tablet / Smartphone
ЗАЩИТА ОТ СПАМА
Начните ваше сообщение со слова РЕСТИКИ
и прикрепите 3 ссылки на сайты в вашем портфолио, которыми вы гордитесь
Заявки фрилансеров
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