Нужен дизайн сайта

ДАНО

Есть база данных ресторанов по всему миру

ЗАДАЧА

Нарисовать красивый / удобный сайт листинг ресторанов с различными фильтрами результатов поиска.

Без функций бронирования / доставки / заказов и прочего. Просто главная с гео поиском / страница результатов поиска / страница ресторана / тематические подборки / блог.

СРОК

2 недели

БЮДЖЕТ

21.000 с карты на карту или PayPal

Предоплата возможна

НА ВЫХОДЕ

Макеты в Figma

для Destop / Tablet / Smartphone

ЗАЩИТА ОТ СПАМА

Начните ваше сообщение со слова РЕСТИКИ

и прикрепите 3 ссылки на сайты в вашем портфолио, которыми вы гордитесь